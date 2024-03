Svetina za celovito inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Portorož, 27. marca - Za doseganje celovitega inkluzivnega izobraževanja je nujno, da se ob prenovi šolskega sistema razmišlja tudi o izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, je med drugim poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina na okrogli mizi v okviru 32. Izobraževalnih dnevov, so navedli pri Varuhu. Po njegovi oceni so šole prezasedene in s premalo kadra.