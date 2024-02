Na mednarodnem dogodku poudarili pomen vadbe za osebe s posebnimi potrebami

Ljubljana, 16. februarja - Na mednarodnem dogodku Več športa, več vključevanja so strokovnjaki, trenerji, učitelji in starši poudarili pomen vadbe za osebe s posebnimi potrebami. Strinjali so se, da ima udejstvovanje v športu zanje izjemne zdravstvene in socialne koristi, saj vzdržuje psihofizično formo, ob tem pa imajo stike s širšim okoljem in gradijo samozavest.