Varuh ob dnevu Downovega sindroma opozarja na težave pri uveljavljanju pravic

Ljubljana, 20. marca - Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob svetovnem dnevu Downovega sindroma opozarja na nelogičen in neekonomičen postopek uveljavljanja pravice do dodatka za nego in oskrbo oseb z omenjeno boleznijo. Osrednja pozornost mednarodne nevladne organizacije Evropsko združenje za Downov sindrom je sicer letos namenjena zdravstveni pravičnosti.