Na Tajvanu po legalizaciji istospolnih porok več sto tisoč ljudi na paradi ponosa

Taipei, 26. oktobra - Tajvanske parade ponosa v prestolnici Taipei se je danes udeležilo rekordnih 200.000 ljudi, ki so mahali z mavričastimi zastavi ter nosili napise, kot so Dobri sosedje, Ljubezen in Raznolikost, in na tak način izražali podporo istospolnim porokam in enakosti med spoloma, poroča nemška tiskovna agencija dpa.