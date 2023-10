Indijsko vrhovno sodišče ni uzakonilo porok istospolnih parov

New Delhi, 17. oktobra - Indijsko vrhovno sodišče danes ni uzakonilo porok istospolnih parov z obrazložitvijo, da za to nima pristojnosti, saj v državi nimajo ustrezne zakonodaje. Izpostavilo pa je, da je država dolžna priznati zveze partnerjev LGBTQ+ skupnosti in jih zaščititi pred diskriminacijo.