Gibanje Svoboda o kandidatih za evropske volitve

Ljubljana, 27. marca - V Gibanju Svoboda bodo na sejah izvršnega odbora in sveta stranke določili kandidatno listo za evropske volitve. Glede favoritov, na katere bodo stavili v boju za mesta na evropskem parketu, so v največji vladni stranki še skrivnostni, na listi pa je zagotovo pričakovati oba aktualna evropska poslanca, Ireno Jovevo in Klemna Grošlja.