Pregled - šport, 25. 3. (ponedeljek)

BRDO PRI KRANJU - Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 v razprodanih Stožicah na drugi pripravljalni tekmi za letošnje evropsko prvenstvo gostila Portugalsko. Kljub slovitemu tekmecu v slovenskem taboru poudarjajo razmišljanje predvsem o sebi in to, da bodo morali biti boljši kot na Malti, sicer lahko sledi "porcija", kot se je izrazil Kek. "Zavedamo se, kakšen tekmec nas čaka. S spoštovanjem do Portugalske, njenih igralcev in selektorja pa moramo mi razmišljati predvsem o nas. Na Malti mi predvsem v drugem polčasu marsikaj ni bilo všeč. Zato moramo - tudi glede na tekmeca - izgledati bolje," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal Kek.

LJUBLJANA - Potem ko so svoje videnje pred pripravljalno tekmo na letošnje evropsko prvenstvo predstavili v slovenski reprezentanci, so ga zvečer v Ljubljani še Portugalci, ki bodo v torek ob 20.45 tako drugi tekmec Slovenije v tem letu. Kot pravijo, je zanje tudi ta tekma zelo pomembna v pripravah na EP.

Kot je dejal selektor Roberto Martinez po tekmi s Švedsko, ki so jo Portugalci v četrtek dobili s 5:2, so takrat delali na obrambnih konceptih. "Zelo podobno bo jutri. Selektor Slovenije Matjaž Kek ima strukturirano ekipo, pritiskajo kot ekipa, ima dva dinamična napadalca, Benjamina Šeška, ki je eden boljših napadalcev v nemški ligi, in Andraža Šporarja, ki se dopolnjujeta med sabo. Tako bomo glede tega nadaljevali tudi obrambne naloge, pričakujemo, da bo domačo vrsto težko zlomiti," je dejal Martinez.

LJUBLJANA - Mlada slovenska košarkarska reprezentantka in članica italijanske evroligaške zasedbe Famila Schio je v teh dneh prejela novo priznanje. Izbrana je bila namreč v ekipo sveta vzhajajočih zvezd, ki se bo 13. aprila v Portlandu pomerila proti ameriški zasedbi, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. Osemnajstletnica si je vabilo prislužila zaradi odličnih iger in napredka, ki ga kaže predvsem v zadnjem letu.

PLANICA - Smučarski poleti v Planici so bili ta konec tedna najbolj gledana televizijska vsebina. Od četrtka pa do nedelje si jih je v povprečju ogledalo 286.700 gledalcev, starejših od štirih let, so sporočili iz službe za komuniciranje RTV Slovenija. Omenjena številka pomeni, da si je dogajanje v Planici v povprečju ogledalo 59 odstotkov vseh gledalcev, ki so bili v tem času pred televizijskimi sprejemniki. Najvišjo gledanost je sicer dosegla nedeljska posamična tekma, ki jo je spremljalo 26,3 odstotkov oziroma 504.000 gledalcev. Največ pozornosti je bil deležen zadnji skok Petra Prevca, ki ga je ob 11.03 v nedeljo videlo 562.300 gledalcev.

MADRID - Soigralec slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka pri Atleticu iz Madrida, Koke, je podaljšal pogodbo s slovitim nogometnim klubom do leta 2025. Pri tem ima možnost podaljševati sodelovanje po vsaki naslednji sezoni. Atletico in 32-letni vezist sta se dolgo pogajala o podaljšanju sodelovanja, zdaj pa sta dosegla dogovor, ki so ga potrdili tudi v klubu. Kot je poročal časnik Marca, je Koke pristal na 60-odstotno znižanje plače. Letno je doslej dobival osem milijonov evrov, po novi pogodbi pa bo prejemal dobre tri milijone.

LJUBLJANA - Slovensko nogometno reprezentanco čaka naslednji pripravljalni obračun v torek v Ljubljani s Portugalsko, dva od naslednjih tekmecev Slovenije pa sta svoje delo v tej reprezentančni akciji opravila že danes. Bolgari, s katerimi bo Slovenija junija igrala zadnjo prijateljsko tekmo pred EP, so igrali neodločeno 1:1 z Azerbajdžanom, Srbija, drugi slovenski skupinski tekmec na Euru, pa je na Cipru zmagala z 1:0.

BARCELONA - Nekdanji brazilski reprezentant Dani Alves, ki je bil februarja v Španiji obsojen zaradi posilstva, je plačal varščino v višini enega milijona evrov in lahko zapusti zapor, so danes sporočili iz sodišča v Barceloni. To je Alvesa obsodilo na štiri leta in pol zaporne kazni zaradi posilstva ženske v nočnem klubu konec leta 2022.

DALLAS - Nogometna reprezentanca ZDA je po finalni zmagi nad Mehiko z 2:0 še tretjič v prav toliko izvedbah osvojila ligo narodov Združenja Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Pred tem so bili nogometaši ZDA prvi že leta 2021 in 2023, ko so prvič ugnali Mehiko in drugič Kanado. V tretjem finalu tega tekmovanja sta na stadionu v Arlingtonu v Teksasu, kjer domuje ekipa ameriškega nogometa Dallas Cowboys, zadetka dosegla Tyler Adams v 45. minuti in Gio Reyna v 63.