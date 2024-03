Pregled - svet, 25. 3. (ponedeljek)

NEW YORK/BRUSELJ/TEL AVIV - Varnostni svet ZN je sprejel resolucijo z zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi, ki bo vodila v trajno premirje, ter takojšnjo izpustitev vseh talcev. Resolucijo, ki so jo predlagale nestalne članice, je podprlo 14 članic VS, ZDA so se vzdržale. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je poudaril, da je resolucijo treba izvajati. Tudi Bruselj je izpostavil, da je zdaj ključno njeno izvajanje. VS ZN je tako prvič po 7. oktobru lani pozval k prekinitvi ognja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zaradi veta kritiziral ZDA, češ da bo to škodovalo izraelskemu boju proti gibanju Hamas. Ob tem je odpovedal obisk izraelske delegacije v Washingtonu.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da so za petkov napad v predmestju Moskve, v katerem je bilo ubitih 137 ljudi, krivi radikalni islamisti. Ob tem je ponovil, da so napadalci poskušali pobegniti v Ukrajino, in se vprašal, zakaj. Rusko sodišče je v nedeljo četverici osumljencev za napad odredilo dvomesečni pripor z možnostjo podaljšanja. Vsi štirje so obtoženi terorizma in jim grozi dosmrtna zaporna kazen. Sodišče je sporočilo, da sta dva obtoženca priznala krivdo. Vsi osumljenci naj bi bili državljani Tadžikistana. V povezavi z napadom je sodišče nato odredilo pripor za še tri osumljence, ki so jih prav tako obtožili terorizma.

GAZA/NEW YORK - Agencija Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) je v nedeljo sporočila, da ji je Izrael dokončno prepovedal dostavo pomoči na sever Gaze, kjer je nevarnost lakote največja. Izrael ni navedel razloga za odločitev, navedb UNRWA pa ni ne potrdil ne zanikal. V luči vse hujše humanitarne krize bo Varnostni svet ZN glasoval o novi resoluciji, ki poziva k takojšnji prekinitvi ognja na območju palestinske enklave. Izraelska vojska je nadaljevala z obleganjem bolnišnic v Gazi. Že več kot teden dni je na udaru bolnišnica Al Šifa v mestu Gaza, vojska pa v Han Junisu nadaljuje tudi obleganje bolnišnic Naser in Al Amal.

PARIZ/RIM - Po terorističnem napadu na koncertno dvorano v bližini Moskve je Francija dvignila stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo, je v nedeljo sporočil francoski premier Gabriel Attal. Za dvig stopnje ogroženosti so se odločili, ker je odgovornost za napad prevzela skrajna Islamska država (IS), je dodal. Italijanski odbor za javni red in varnost pa se je odločil poostriti protiteroristični nadzor v državi. Pred velikonočnimi prazniki poostrili nadzor na krajih, kjer se zbirajo množice in kjer se giblje največ ljudi.

BRUSELJ/ZAGREB - Evropska komisija bo za nakup novih letal za gašenje v okviru evropske strateške rezerve rescEU namenila 600 milijonov evrov. Ta sredstva bodo namenili za nakup 12 novih letal, nameščenih v šestih državah članicah, s katerimi bodo gasili požare po vsej uniji, še posebej poleti, ko je grožnja gozdnih požarov vse večja, so sporočili v Bruslju. Nova letala, ki jih bodo gostile Hrvaška, Francija, Italija, Grčija, Portugalska in Španija, naj bi dobavljali od leta 2027.

KIJEV - Rusija in Ukrajina sta nadaljevali napade z droni druga na drugo. Kot so sporočile ukrajinske oblasti, je bilo v ruskih napadih na jugu Ukrajine in v Kijevu ranjenih več kot deset ljudi. V Rusiji pa je po napadih ukrajinskih dronov izbruhnil požar v elektrarni v regiji Rostov na jugozahodu države. Kot je sporočil tamkajšnji guverner Vasilij Golubev, so posledično izklopili dva bloka elektrarne.

SOFIJA - Podpredsednica bolgarske vlade Marija Gabriel, ki bi v skladu s koalicijskim dogovorom morala prevzeti položaj predsednice vlade, je odstopila od pogovorov o oblikovanju nove vlade in umaknila kandidaturo za premierko. Koalicijski partnerici se namreč razhajata glede izbire kandidatov za ključne ministrske položaje. Bolgarija je tako zašla v novo politično krizo in se ji obetajo že šeste parlamentarne volitve v zadnjih treh letih.

NEW YORK - Newyorško državno prizivno sodišče je krepko znižalo zahtevani znesek za varščino Donaldu Trumpu, ki jo mora plačati za nadaljevanje postopka pritožbe v tožbi pravosodne ministrice Letitie James, poročajo ameriški mediji. Trump bi moral plačati 464 milijonov dolarjev, sodišče pa je znesek znižalo na 175 milijonov. Ob tem je bivšemu predsedniku ZDA še podaljšalo rok za plačilo 175 milijonov dolarjev varščine za deset dni.

DAKAR - Na nedeljskih predsedniških volitvah v Senegalu je glede na prve izide zmagal opozicijski kandidat Bassirou Diomaye Faye. Njegovi podporniki so v nedeljo že slavili na ulicah, a njegov glavni tekmec iz vladajoče koalicije Amadou Ba opozarja, da bo o zmagovalcu najverjetneje odločil drugi krog volitev. Začasni uradni izidi naj bi bili znani do torka.

BEOGRAD - V Srbiji bo maja potekal veliki velikonočni zbor Srbije in Republike Srbske, je pred dnevi sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Glavna tema zbora, ki ga podpira tudi Srbska pravoslavna cerkev (SPC), bo po napovedih Vučića obstanek srbskega naroda. Nova srbska vlada, ki še ni oblikovana, in vlada Republike Srbske bosta po napovedih Vučića pripravili deklaracijo in morebitne druge akte, ki jih bosta nato posredovali v obravnavo parlamentoma.

RIM - V Sredozemskem morju je tanker v nedeljo rešil skupino 139 migrantov, še tri člane skupine pa pogrešajo. V bližini italijanskega otoka Lampedusa pa se je v nedeljo prevrnil čoln z okoli 50 migranti. Obalna straža jim je kmalu priskočila na pomoč, a vseeno pogrešajo 15-letnega fanta iz Gvineje. Tudi v soboto se je v Sredozemskem morju prevrnil čoln z migranti, pogrešana je 15-mesečna deklica iz Kameruna.

MADRID - Špansko državno sodišče, ki je v petek odredilo začasno prepoved aplikacije za sporočanje Telegram, je odložilo njeno izvajanje. Ob tem je naročilo policijskemu uradu za informacije, naj pripravi poročilo o značilnostih aplikacije in vplivu, ki bi ga začasna prepoved lahko imela na uporabnike.

NÜRNBERG - Na Bavarskem se je na avtocesti v bližini mesta Würzburg v nedeljo zgodilo več verižnih trčenj s 40 vozili, pri čemer sta dva človeka umrla, 27 pa jih je bilo ranjenih, so sporočili iz policije. V ločeni prometni nesreči na regionalni cesti na Spodnjem Saškem pa so v nedeljo umrli trije ljudje.

PORT MORESBY - Papuo Novo Gvinejo je v nedeljo stresel potres magnitude 6,9, ki je po zadnjih podatkih uničil okoli tisoč domov, umrlo je najmanj pet ljudi, so sporočile lokalne oblasti regije East Sepik. To območje na severu osrednjega otoka se je že pred potresom soočalo s poplavami.

NEW DELHI - V Indiji več milijonov ljudi praznuje priljubljen hindujski praznik holi, s katerim pozdravijo začetek pomladi, prihod novega življenja in zmago dobrega nad zlim. Praznik barv obeležujejo z boji z vodo in obmetavanjem z barvnim prahom na prostem, pa tudi s skupnimi obedi in v templjih. Holi je drugi najpomembnejši in najbolj srčen praznik v indijskem koledarju, takoj za divalijem.