Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 3.)

Ljubljana, 25. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tiskovnem predstavniku izraelskega zunanjega ministrstva Liorju Hajatju, ki se je odzval na petkovo skupno izjavo Slovenije, Španije, Irske in Malte, ki so izrazile pripravljenost na priznanje Palestine. Poročale so tudi o resoluciji z zahtevo po prekinitvi ognja v Gazi med muslimanskim ramazanom.