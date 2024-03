Večer o prvi dosmrtni zaporni kazni (26. 3.)

Maribor, 25. marca - Elizabeta Planinšič v komentarju V imenu žrtev piše o vrhovnem sodišču, ki je za trojni umor v Gerečji vasi Silvu Drevenšku izreklo prvo dosmrtno zaporno kazen v Sloveniji. Avtorica dodaja, da se preredko razpravlja o tem, kje so pravice žrtev in tokrat so vrhovni sodniki posegli po najvišji kazni, ki jo je pri nas mogoče izreči.