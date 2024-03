Finance o zahtevah evropskih in slovenskih kmetov (25. 3.)

Ljubljana, 25. marca - Jana Petkovšek Štakul v komentarju Politični pamflet za kmete piše o evropski in domači politiki, ki sta po intenzivnih pritiskih in opozorilih s strani kmetov in njihovih zahtev začeli popuščati. Avtorica opozarja, da je le pet odstotkov mladih kmetov prevzelo vajeti od svojih staršev, kar je še dodatno opozorilo za obstoj slovenskih kmetij.