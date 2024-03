Mlade ženske preživele delovni dan s poslankami

Ljubljana, 25. marca - Mlade ženske, ki jih zanima politika, so že šesto leto s poslankami preživele delovni dan in jih spremljale pri opravljanju vsakodnevnih obveznosti. Gre za priložnost spoznati poslansko delo in delo posamezne poslanke, je dejala poslanka SD Bojana Muršič, sicer predsednica Kluba parlamentark DZ, ki je dogodek organiziral.