Tudi ministrice ob 8. marcu izpostavile pomen boja za pravice žensk

Ljubljana, 8. marca - Ob današnjem 8. marcu so pomen boja za pravice žensk izpostavile tudi ministrice slovenske vlade. Med drugim so opozorile, da so ženske v javnosti še vedno pogosto objektificirane in slabše plačane od moških, zapostavljenost žensk pa zavira družbeni napredek. Napovedale so boj za enakopravnost tudi v prihodnje.