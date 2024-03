Policisti konec tedna ustavili več prehitrih voznikov

Obrežje, 25. marca - Policisti so v nedeljo zjutraj na avtocesti na območju Obrežja zaradi prekoračitve hitrosti ustavili štiri tuje državljane in jim izrekli globo. V soboto in nedeljo popoldan pa so na območju Kozine zasačili tudi dva prehitra voznika motornih koles in zanju vložili obdolžilni predlog, so sporočili iz policijskih uprav Novo mesto in Koper.