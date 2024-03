V Mariboru 16 voznikov najvišjo dovoljeno hitrost prekoračilo za več kot 50 kilometrov na uro

Maribor, 19. marca - Mariborski policisti so v petek na regionalni cesti skozi Maribor izvajali nadzor hitrosti. V slabih treh urah so ugotovili kar 43 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti, ki je s prometnim znakom omejena na 80 kilometrov na uro. Med temi vozniki je bilo 16 takšnih, ki so najvišjo dovoljeno hitrost prekoračili za več kot 50 kilometrov na uro.