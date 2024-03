Na Celjskem voznik začetnik vozil 149 kilometrov na uro

Celje, 15. marca - Celjski policisti so danes obravnavali voznika začetnika, ki je z osebnim vozilom, v smeri proti Levcu pri Žalcu, pri omejitvi 70 kilometrov na uro vozil 149 kilometrov na uro. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Sledi tudi obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Celje.