Srb za umor na Pagu obsojen na 19 let zapora

Zadar, 25. marca - Na zadrskem sodišču so danes zaradi umora 38-letnega Črnogorca na 19 let zapora obsodili 30-letnega Duška Tanaskovića iz srbskega Kragujevca. Tanasković je žrtev s strelom v glavo ubil pred dvema letoma na Pagu, po pisanju medijev v regiji pa je šlo za obračun dveh kriminalnih združb iz Črne gore, škaljarskega in kavaškega klana.