Prvoobtoženi v zadevi Kavaški klan zahteva prenos pristojnosti sojenja na sodišče zunaj ljubljanskega okrožja

Ljubljana, 15. februarja - Domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana Klemen Kadivec je vložil zahtevo za prenos pristojnosti sojenja na sodišče zunaj ljubljanskega okrožja. Meni namreč, da bi bilo sojenje drugje smotrno že zato, ker so navedbe policije o visoki ogroženosti sodnikov in tožilcev ljubljanske sodnike prestrašile, poročata Večer in Slovenske novice.