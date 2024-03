Pregled - šport, 23. 3. (sobota)

PLANICA - Slovenska skakalna reprezentanca v postavi Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc je na ekipni tekmi svetovnega pokala na letalnici v Planici zasedla drugo mesto, potem ko je vodstvo tekmovanja zaradi vse močnejšega vetra odpovedala drugo serijo. Zmagali so Avstrijci. Tretje mesto je pripadlo Norveški.

BARCELONA - Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar še naprej blesti na dirki po Kataloniji. Kolesar ekipe UAE Emirates je prepričljivo dobil tudi šesto, 154,7 kilometra dolgo etapo, kar je njegova tretja zmaga na dirki, četrta letošnja in 67. v karieri. V Kataloniji je dobil vse tri zahtevne gorske etape, pri vseh je pokazal, da je za razred močnejši od tekmecev.

SALZBURG - Ilka Štuhec je osvojila drugo mesto na zadnjem ženskem smuku v sezoni 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju v Saalbach-Hinterglemmu v Avstriji. Zmagala je Avstrijka Cornelia Hütter, ki je osvojila tudi mali kristalni globus za zmago v smukaškem seštevku. Tretje mesto je pripadlo Italijanki Nicole Delago (+0,49). Zaostanek Štuhec na drugem mestu je znašal zgolj 17 stotink sekunde. Mariborčanka je na svoji 220. tekmi osvojila karierne 22. stopničke v svetovnem pokalu, prve v tej sezoni. Sezono je končala na osmem mestu.

BANJALUKA - V ligi Aba sta bila slovenska predstavnika polovično uspešna. Košarkarji Cedevite Olimpije so doma premagali Mornar s 105:89, Krke pa je izgubila v gosteh proti Igokei s 84:90.

PIREJ - Rokometaši Krke so na prvi tekmi četrtfinala evropskega pokala v gosteh izgubili proti Olympiacosu s 26:31 (13:16). Povratna tekma bo čez en teden v Novem mestu.

KOPER - Nogometaši Kopra so v zaostali tekmi 22. kroga Prve lige Telemach premagali Muro z 2:1 (1:0).

PALMA DE MALLORCA - Sedemnajstletni slovenski jadralec Luka Zabukovec je na evropskem prvenstvu v razredu ilca v kategoriji do 19 let osvojil srebrno medaljo in bil šesti v skupni razvrstitvi v konkurenci 137 jadralcev v starosti do 21 let, ki so tekmovali v Pollenci na španskem otoku Majorka.

LIZBONA - Španec Maverick Vinales (Aprilia) je bil najhitrejši na sprinterski tekmi svetovnega prvenstva v motociklizmu za veliko nagrado Portugalske v motoGP. V Portimau sta bila na drugi dirki sezone na naslednjih dveh mestih zmagovalnega odra njegova rojaka Marc Marquez (Ducati Gresini) in Jorge Martin (Ducati Pramac).