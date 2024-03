Pregled - svet, 23. 3. (sobota)

MOSKVA - Teroristični napad v koncertni dvorani na obrobju Moskve, ki je v petek zvečer pretresel Rusijo, je terjal najmanj 133 življenj. Ruske oblasti so po napadu aretirale 11 ljudi, med njimi štiri domnevne napadalce. Osumljenci so imeli po navedbah ruske zvezne varnostne službe FSB stike v Ukrajini in so nameravali tja pobegniti. Oblasti so četverico pridržale v ruski regiji, ki meji na Ukrajino. Ruski predsednik Vladimir Putin je obljubil kaznovanje odgovornih za napad in ga kljub temu, da je odgovornost zanj že v petek prevzela skrajna skupina Islamska država, povezal z Ukrajino. Kijev je znova zanikal vsakršno vpletenost v napad.

BRUSELJ/LONDON/NEW YORK ... - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je najostreje obsodil napad v koncertni dvorani v Moskvi in izrazil sožalje svojcem žrtev terorističnega dejanja. Izrazi zgroženosti, solidarnosti in sožalja so med drugim prispeli iz EU, ZDA in arabskih držav. Kitajski predsednik Xi Jinping je v sožalni brzojavki Putinu zapisal, da "odločno podpira prizadevanja ruske vlade za zaščito nacionalne varnosti in stabilnosti". Bela hiša je v petek sporočila, da so ZDA marca opozorile ruske oblasti o možnosti terorističnih napadov, katerih tarča naj bi bile množične prireditve v Moskvi. Washington je te informacije delil z ruskimi oblastmi, je dejala tiskovna predstavnica sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson.

KAIRO - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pripotoval v Egipt, na sever Sinajskega polotoka ob meji z območjem Gaze. Ob tem je sporočil, da ima svet že dovolj te nočne more, ter pozval k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi, da bi palestinski enklavi lahko zagotovili več humanitarne pomoči. Dolg konvoj blokiranih tovornjakov s humanitarno pomočjo na egiptovski strani meje z Gazo, kjer ljudje stradajo, je moralna sramota, je dejal opozoril.

GAZA - Po navedbah ministrstva za zdravje v Gazi so izraelske sile znova napadle ljudi, ki so na obrobju mesta Gaza čakali na humanitarno pomoč. Pri tem naj bi bilo ubitih devet ljudi, še več deset oseb pa ranjenih. Izraelske sile medtem že šesti dan nadaljujejo operacije v največjem bolnišničnem kompleksu v Gazi Al Šifa in okoli njega. Po navedbah izraelske vojske so skupno ubili več kot 170 skrajnežev.

BRATISLAVA - Na Slovaškem potekajo predsedniške volitve, po katerih bi se lahko še zaostrila stališča države do vojne v Ukrajini. Več kot štiri milijone volilnih upravičencev izbira naslednika predsednice Zuzane Čaputove, favorita v tesni tekmi za zmago pa sta nekdanji premier Petro Pellegrini ter nekdanji zunanji minister Ivan Korčok. Približno 4,3 milijona volilnih upravičencev bo svoj glas lahko oddalo do 22. ure. Rezultati naj bi bili znani v nedeljo. Glede na javnomnenjske raziskave se 6. aprila obeta drugi krog volitev.

KIJEV - Ukrajina in Rusija sta izvedli nove zračne napade, v katerih sta bila na ruski strani ubita dva civilista. Tarča napadov z droni je bilo ponovno ukrajinsko mesto Harkov, ki je bilo po petkovih napadih še naprej delno brez elektrike. Iz ruske regije Samara ob reki Volgi so poročali o požaru v eni večjih naftnih rafinerij, ki naj bi bil posledica napada z droni. Na drugi strani je bila Ukrajina po navedbah ukrajinske strani tarča napadov s 34 brezpilotnimi letali, od katerih je bilo 31 sestreljenih.

NEW YORK - Glasovanje v Varnostnem svetu ZN o novi resoluciji, ki poziva k takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze, je bilo preloženo na ponedeljek. Gre za predlog resolucije, ki jo pripravljajo nestalne članice VS ZN potem ko sta Rusija in Kitajska vložili veto na ameriško. Predlog resolucije poziva tudi k takojšnji in brezpogojni izpustitvi talcev, ki jih je zajel Hamas, in odpravo vseh ovir za dostavo humanitarne pomoči na območje Gaze.

WASHINGTON - Po petkovi potrditvi v predstavniškem domu je tudi ameriški senat odobril zakonodajni paket, ki se nanaša na proračun zvezne vlade v tekočem proračunskem letu. Proračunski paket v višini 1200 milijard dolarjev je podpisal tudi predsednik Joe Biden, s tem pa je omogočeno nadaljnje financiranje in delovanje zveznih agencij do konca septembra.

ŽENEVA - Onesnaževanje z elektronskimi odpadki strmo narašča. V 2022 je bilo tako po svetu zavrženih rekordnih 62 milijonov ton tovrstnih odpadkov, kar je 82 odstotkov več kot leta 2010. S takšno dinamiko bo količina do konca desetletja narasla na 82 milijonov ton, kaže poročilo ZN.

BERLIN - Zgornji dom nemškega parlamenta bundesrat je v petek potrdil zakon, ki utira pot širši uporabi biodizla, narejenega iz odpadnih materialov, kot je jedilno olje. Uporaba tega goriva pri voznikih avtomobilov bo po pričakovanjih nemške vlade pomembno prispevala v boju proti podnebnim spremembam.