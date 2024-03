Polh: Fides že odgovoril na predlog dogovora o mediaciji, vlada še ne

Ljubljana, 22. marca - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je že odgovoril na predlog dogovora o mediaciji med sindikatom in vlado s ponedeljkovega sestanka z mediacijskim centrom odvetniške zbornice. Na predlog so v sindikatu podali nekatere popravke, je pojasnil predsednik Fidesa Damjan Polh. Vlada pa po njegovih besedah predlog še preučuje.