Ob obletnici smrti Bogdana Borčića tudi o njegovi vpetosti v koroško okolje

Slovenj Gradec, 24. marca - Aprila bo minilo deset let od smrti slikarja in grafika Bogdana Borčića, ki je od leta 1980 živel in ustvarjal v Slovenj Gradcu. Tamkajšnja Koroška galerija likovnih umetnosti ob okrogli obletnici smrti pripravlja razstavo, s katero želi prikazati tudi Borčićevo vpetost v koroško okolje, je za STA povedal kustos razstave Jernej Kožar.