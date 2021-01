V mariborski Sinagogi odprtje virtualne razstave Bogdana Borčića

Maribor, 28. januarja - Mariborska Sinagoga bo popoldne v sklopu projekta Šoa - spominjajmo se 2021, ki sta ga podprla Mestna občina Maribor in izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, odprla virtualno razstavo grafik in risb In principio erat Dachau slikarja in grafika Bogdana Borčića.