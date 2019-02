V Kostanjevici na Krki nova postavitev Grafičnega kabineta Bogdana Borčića

Kostanjevica na Krki, 9. februarja - V Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, ki hrani del likovne zapuščine tega slikarja in grafika, je na ogled nova, 13. postavitev tamkajšnje stalne razstave. Letošnjo postavitev so naslovili Abstrahirane, lirične obmorske kompozicije. Na ogled je do 8. februarja prihodnje leto.