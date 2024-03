Pregled - svet, 21. 3. (četrtek)

BRUSELJ - Začel se je dvodnevni vrh EU, v ospredju katerega so nadaljnja podpora Ukrajini in dogajanje na Bližnjem vzhodu. Pričakovati je tudi zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj z BiH. Voditelji razpravljajo tudi o predlogu za uporabo prihodkov od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja za zagotavljanje orožja Kijevu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski jih je v videonagovoru pozval k uporabi vsega zamrznjenega ruskega premoženja za obnovo Ukrajine. Vrha se udeležuje tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

GAZA - Izraelske sile so v okviru večdnevne operacije v bolnišnici Al Šifa in njeni okolici ubile najmanj 140 palestinskih borcev, od tega več kot 50 v zadnjem dnevu, je sporočila izraelska vojska. Obenem naj bi vojaki na območju odkrili skladišče orožja. Osebje bolnišnice, bolniki in oprema po navedbah vojske med operacijo niso bili prizadeti. Po navedbah palestinskih virov je izraelska vojska obstreljevala bolnišnico in napada vse, kar se premika v njeni bližini.

KIJEV - Ruska vojska je sprožila obsežen raketni napad na Kijev, v katerem je bilo ranjenih najmanj 13 ljudi. Ukrajinsko vojno letalstvo je navedlo, da je nad državo sestrelilo vseh 31 ruskih raket, pri čemer je glavnina teh letela v smeri prestolnice. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po napadu ponovil poziv mednarodni skupnosti, naj Ukrajini priskoči na pomoč z naprednimi sistemi zračne obrambe.

MOSKVA/BUDIMPEŠTA/BEOGRAD - Ruska volilna komisija je Vladimirja Putina uradno razglasila za zmagovalca predsedniških volitev. Osvojil je 87,28 odstotka glasov ob 77,49-odstotni volilni udeležbi. Ob tem je zavrnila kritike Zahoda, da volitve niso bile niti svobodne niti poštene. Putin se je zahvalil Rusom za podporo in obljubil, da bo naredil vse, da upraviči njihovo zaupanje. Za zmago mu je čestital madžarski premier Viktor Orban. V torek mu je čestital tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić.

PRAGA - Parlament v Pragi je v sredo Rusijo označil za največjo varnostno grožnjo Češki. V izjavi so češki poslanci posvarili, da skuša Rusija svoj vpliv razširiti na Ukrajino in druge evropske države. Širjenje vpliva Moskve je po mnenju čeških poslancev povezano tudi z izvajanjem vojnih zločinov. Zato je po njihovem prepričanju ključno, da Ukrajini še naprej pomagajo pri njeni obrambi pred rusko agresijo.

DŽEDA/KAIRO - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je med obiskom v Savdski Arabiji v sredo izrazil prepričanje, da je dogovor glede prekinitve ognja v Gazi in izpustitvi talcev mogoč. Zunanji ministri petih arabskih držav so se pred srečanjem z Blinknom v egiptovski prestolnici o vojni v Gazi pogovarjali z visokim palestinskim predstavnikom. Pozvali so k takojšnji prekinitvi ognja in odprtju vseh mejnih prehodov z Izraelom za dostavo prepotrebne humanitarne pomoči.

LARNAKA - Na Cipru je potekalo srečanje predstavnikov 36 držav, agencij ZN in humanitarnih organizacij, ki so razpravljali o možnostih povečanja dobav pomoči prebivalcem Gaze po morju. Ciprski zunanji minister Konstantinos Kombos je ob tem zagotovil, da je njegova država v okviru pobude pripravljena še naprej služiti kot izhodiščna točka dobav.

LIZBONA - Portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa je za novega premierja imenoval konservativnega politika Luisa Montenegra, čeprav v uradnem listu še niso objavili končnih rezultatov predčasnih parlamentarnih volitev. Montenegro je že napovedal, da bo nova vlada zaprisegla čez dva tedna. Njegovo desno Demokratično zavezništvo (AD) je osvojilo okoli tretjino vseh sedežev v parlamentu.

RIM - V več italijanskih mestih so ob dnevu spomina na žrtve mafije potekale množične demonstracije proti mafiji. Zgolj v Rimu se je shoda udeležilo več deset tisoč ljudi, med njimi 500 sorodnikov žrtev mafije, katerih imena so prebrali na demonstracijah. Vodil jih je župan Rima Roberto Gualtieri je poudaril, da je treba mafijo izolirati, da bi se lahko borili proti njej, ter mobilizirati sodstvo in policijo v boju proti organiziranemu kriminalu.

NEW YORK - Generalna skupščina ZN je sprejela resolucijo, s katero poziva k oblikovanju mednarodnih smernic za obravnavo tveganj in koristi umetne inteligence. Gre za prvo resolucijo o umetni inteligenci, ki jo je sprejela Generalna skupščina ZN.

TAIPEI - Kitajska je v bližino Tajvana poslala najmanj 32 vojaških letal, obenem pa so pri tajvanskem obrambnem ministrstvu pred obalo otoka opazili še pet kitajskih vojaških ladij. Najmanj 20 letal je prečkalo neuradno sredinsko mejo v Tajvanski ožini.

CANBERRA - Avstralija in Združeno kraljestvo sta podpisala nov obrambni dogovor, ki bo olajšal izmenjavo obveščevalnih podatkov. Dogovor določa pogoje za namestitev britanskih oboroženih sil v Avstraliji in obratno, a državi ne zavezuje k vojaškemu posredovanju v primeru napada na katero od njiju.

KANDAHAR - V samomorilskem bombnem napadu v afganistanskem mestu Kandahar so umrle tri osebe, še 12 pa je bilo ranjenih, so sporočile talibanske oblasti. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država.

WASHINGTON - Ameriško ministrstvo za pravosodje je vložilo tožbo proti tehnološkemu velikanu Apple, ker naj bi nezakonito ohranjal monopol za svoje pametne telefone iPhone, s tem ko je uporabnikom oteževal prehod na druge naprave. V središču tožbe je Applova trgovina z aplikacijami, ki določa stroge in včasih nepregledne pogoje za podjetja in razvijalce.

LEIPZIG - Začel se je mednarodni knjižni sejem, ki velja za enega največjih in pomembnejših knjižnih sejmov v Evropi. Njegova značilnost je, da je orientiran na srednjeevropski prostor in da v ospredje postavlja avtorje, ne pa trženje z avtorskimi pravicami.