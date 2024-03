Pregled - šport, 21. 3. (četrtek)

PLANICA - Najboljša smučarska skakalka to zimo Nika Prevc je skupno zmago v svetovnem pokalu potrdila s tretjim mestom na finalni tekmi sezone v Planici. Devetnajstletna Slovenka je za zmagovalko, Avstrijko Evo Pinkelnig (244,9 točke), ki ji je v finalu uspel rekord srednje skakalnice s 103,5 metra, danes zaostala za 9,3 točke. Prevc je veliki kristalni globus, ki ga je prejela v roke na današnji slovesni razglasitvi najboljših, osvojila že pred prihodom na finale sezone.Junakinja slovenskega tabora je na veselje najbolj vztrajnih gledalcev, ki so za slovenske skakalke pod Poncami navijali tudi v dežju, zdržala pritisk in si na zadnji tekmi sezone priborila 13. stopničke v karieri; od tega jih ima 12 to zimo. Poleg Prevc in zmagovalke Pinkelnig, lanske skupne zmagovalke, ki je letos v pokalu končala na drugem mestu, je na finalni tekmi na zmagovalnem odru stala še Alexandria Loutitt (242,1 točke). Kanadčanka si je z drugim mestom priborila tudi skupno tretje mesto v seštevku svetovnega pokala. Prevc je bila obenem edina Slovenka v najboljši deseterici. Nika Križnar (214,3) je končala na 11. mestu, mladinska svetovna prvakinja Tina Erzar (207,6) je bila 16., Ema Klinec (203,5) 19., mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj (191,1) 25. in Katra Komar (181,9) 28.

PLANICA - Japonec Ryoyu Kobayashi je bil najboljši v kvalifikacijah za petkovo posamično tekmo finala svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici v Planici. Drugi je bil Poljak Piotr Žyla, tretji Avstrijec Daniel Huber, četrti pa najboljši Slovenec Timi Zajc. Anže Lanišek je bil osmi, deseti Peter Prevc, ki bo pod Pincami končal športno pot, 11. Lovro Kos, 23. Domen Prevc, 30. Maksim Bartolj, 35. pa Žak Mogel.Na petkovo tekmo, ki se bo s prvo serijo začela ob 15.30 uri, se nista uvrstila na 44. mestu Žiga Jelar in na 49. Matija Vidic.

VALLETTA - Slovenska nogometna reprezentanca je v Ta'Qaliju igrala prvo pripravljalno tekmo za letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji. Izbranci Matjaža Keka so z gostiteljico Malto igrali 2:2. V torek bodo Slovenci v Stožicah igrali še proti Portugalski. Slovenija je igrala deveto medsebojno tekmo z Maltežani in vpisala drugi neodločen izid ob sedmih zmagah. Tokrat je povedla v 27. minuti z golom Andraža Šporarja, Malta je izenačila v 54. minuti prek Matthewa Guillaumierja, v 58. pa povedla po prostem strelu Stephena Pisanija. Benjamin Šeško je v 80. minuti zadel za 2:2.

LJUBLJANA - Nogometne reprezentance Walesa, Poljske, Ukrajine, Islandije, Gruzije in Grčije so korak bližje nastopu na evropskem prvenstvu v Nemčiji prek dodatnih kvalifikacij iz lige narodov. Zadnji trije predstavniki prvenstva stare celine bodo znani po finalnih tekmah 26. marca. Te so Wales - Poljska, Ukrajina - Islandija ter Gruzija - Grčija.

LLEIDA - Nizozemec Marijn van den Berg je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Kataloniji. Na trasi od Sorta do Lleide je 24-letnik slavil po sprintu glavnine in ugnal Belgijca Arneja Marita in Latvijca Emilsa Liepinša. Slovenski as Tadej Pogačar je dan končal na 25. mestu med glavnino in ostal v zanesljivem vodstvu v skupnem seštevku. Po štirih etapah ima 2:27 minute naskoka pred Špancem Mikelom Lando ter 2:55 pred Rusom Aleksandrom Vlasovom. Jutri bo na sporedu razgibana peta etapa od Altafulle do Viladecansa , ki bo dolga 167,3 km. Kolesarje čakata dva kategorizirana vzpona, zadnjega na Alt de la Creu d'Aragall bodo prečkali 30 km pred ciljem in skupno premagali 2300 višinskih metrov.

LJUBLJANA - Košarkarji Real Madrida so si tri kroge pred koncem rednega dela evrolige že zagotovili najboljši startni položaj pred končnico. To jim je dokončno zagotovila zmaga v Beogradu proti Partizanu z 88:76.Beograjčani so s porazom še bolj zapletli boj za deseto mesto in uvrstitev v dodatno razigravanje za četrtfinale, zna se zgoditi, da bo od desetega mesta navzdol pred zadnjimi krogi kar pet ekip imelo 14 zmag in 17 porazov.Danes si je 14. zmago priboril Anadolu Efes, ki je bil s 85:84 boljši od berlinske Albe, pri kateri Žiga Samar ni dobil priložnosti za igro. V preostalih dveh četrtkovih tekmah je Olympiacos z 80:64 premagal Asvel, Žalgiris pa s 94:76 Baskonio.

PORTOROŽ - Teniška zveza je v sklopu športno-poslovne konference Šport spreminja svet v Portorožu podelila priznanja za leto 2023. Najboljša igralca sta bila Tamara Zidanšek in Blaž Rola, naj kluba pa že 21. leto zapored Železničarski TK Maribor. Nagrado za najboljšega trenerja leta je prejel Sašo Pistotnik, ki skrbi za Veroniko Erjavec, Petrolov up leta 2023 pa je postal Svit Suljić. Posebno nagrado je prejela tudi slovenska ženska reprezentanca, ki je lani dosegla zgodovinski mejnik. Uvrstila se je na zaključni turnir pokala Billie Jean King in se v konkurenci 12 najboljših ekip v Sevilli uvrstila v polfinale.

CELJE - Slovenski rokometni klub Celje Pivovarna Laško je na spletni strani sporočil, da je srbski strokovnjak Alem Toskić po pokalnem porazu proti Krki (26:31) odstopil z mesta glavnega trenerja. Dvainštiridesetletni Toskić, sicer nekdanji igralec kluba, je na klop celjske zasedbe sedel leta 2021 in jo v prvi sezoni popeljal do naslova državnih prvakov in igranja v ligi prvakov. Prejšnja sezona 22/23 je bila še uspešnejša, ko je klub popeljal do trojne slovenske krone. To sezono Celjanom ne gre od rok. Ob četrtfinalnem porazu v domačem pokalu so skupinski del lige prvakov končali brez osvojene točke po 14 tekmah, v domačem prvenstvu pa zasedajo tretje mesto, štiri točke za vodilnim Trimom in dve točki za Gorenjem iz Velenja, ki je odigral tekmo manj.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma visoko s 6:0 nadigrali Minnesoto Wild, za zmago je kapetan gostiteljev Anže Kopitar dosegel gol in podajo. Slovenski zvezdnik je tako presegel mejo 1200 točk v najmočnejši hokejski ligi na svetu, vse je dosegel v dresu Los Angelesa, ter je 52. v NHL, ki mu je uspel ta mejnik.Kopitar je slabe tri minute pred koncem druge tretjine postavil končni izid, pred tem je podal Kevinu Fiali za 2:0 po petnajstih minutah dvoboja. Šestintridesetletni Kopitar je v NHL debitiral 6. oktobra 2006 in je odigral 1297 tekem v rednem delu sezone. Kopitar ima vsega skupaj v tej sezoni 23 golov ter 37 asistenc za 60 točk, skupaj pa je dosegel 1201 točk v karieri.