Tudi na Koroškem do sredine 2029 brezplačna izobraževanja za odrasle

Slovenj Gradec, 21. marca - Do sredine leta 2029 bo potekal projekt Temeljne kompetence na Koroškem, v okviru katerega bosta zavod Mocis in Ljudska univerza Ravne na Koroškem izvajala brezplačne javno veljavne in neformalne programe za odrasle. Vrednost evropsko sofinanciranega projekta je 1,37 milijona evrov, programe za najmanj 1872 odraslih bodo izvajali po celi Koroški.