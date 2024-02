Potrjena evropska sredstva za neformalno izobraževanje in usposabljanje

Ljubljana, 2. februarja - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU+), vreden 8,85 milijona evrov. Zavod RS za zaposlovanje bo z njim poskrbel pospešitev aktivacije brezposelnih in povečanje njihove zaposljivosti z dvigom usposobljenosti temeljnih veščin, so navedli na ministrstvu.