Do 15. aprila odprt razpis za prijavo projektov večgeneracijskih centrov+

Ljubljana, 20. marca - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+. Rok za oddajo vlog se izteče 15. aprila. Na voljo je do največ 24,47 milijona evrov državnih in evropskih sredstev, posamezni projekt pa lahko iz razpisa dobi največ 1,5 milijona evrov.