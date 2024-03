Pregled - šport, 20. 3. (sreda)

BARCELONA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Kataloniji. Na trasi od Sant Joana de les Abadessesa do Port Aineja (176,7 km) je 25-letnik za drugo zaporedno etapno zmago po Kataloniji tekmece ugnal na zadnjem vzponu in le še povišal prednost v skupnem seštevku.

MARIBOR - Komisija za pritožbe Nogometne zveze Slovenije (NZS) je zavrnila pritožbo nogometnega kluba Maribor zoper kazen disciplinskega sodnika po incidentu v Murski Soboti, je v izjavi za javnost sporočila NZS. Ta je dodala, da se pritožba kot "nedovoljena zavrže", saj pritožbe ni vložila oseba, ki bi bila v tem postopku upravičena zastopati klub. Na zavrnitev se je Maribor odzval na svoji spletni strani in zapisal, da gre za bežanje od odgovornosti.

PLANICA - Z današnjim uradnim preizkusom letalnice bratov Gorišek se je v sončnem vremenu začel podaljšan planiški praznik, finale v smučarskih skokih za moške in ženske. Prvi se je po letalnici spustil Rok Tarman, član domačega skakalnega kluba Rateče Planica je poletel prek 210 metrov. Najdaljša daljava je uspela Ernestu Prišliču z 221 metri.

NOVO MESTO - Po današnji zadnji četrtfinalni tekmi med Krko in Celjem Pivovarno Laško so znani vsi polfinalisti rokometnega pokala Slovenije. Krka je v Novem mestu na domačem parketu zmagala z 31:26. Preostali trije potniki v polfinale so bili znani že pred tem, to so Trimo Trebnje, Slovenj Gradec in Koper.

ŠIROKI BRIJEG - Košarkarji Kansai Heliosa so vpisali peto zmago v ligi Aba 2. Drugo tekmo na zadnjem turnirju rednega dela v Širokem Brijegu so dobili za zeleno mizo z rezultatom 20:0, saj njihov tekmec, Borac iz Banjaluke, ni stopil na parket zaradi zdravstvenih težav igralcev.

ŠIROKI BRIJEG - Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so v ligi Aba 2 doživeli četrti zaporedni poraz. Ob odsotnosti kapetana Dina Murića so morali na turnirju v Širokem Brijegu priznati premoč vodilni ekipi tekmovanja Zlatiboru, ki je slavila s 87:75 (18:22, 46:40, 60:56).

SAN ANTONIO - Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi liga NBA v San Antoniu 113:107 premagala Spurs. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za zmagovite goste prispeval osemnajsti trojni dvojček v sezoni, zbral je 18 točk, 16 podaj in 10 skokov. V napadu je bil boljši Kyrie Irving z 28 točkami.

LOS ANGELES - Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL prišla do 35 zmage. Kralji so na ledu domače dvorane z izidom 6:2 premagali že odpisano ekipo Chicago Blackhawks. Z izjemno predstavo se je izkazal kapetan kraljev Anže Kopitar. Slovenski as je dvakrat zadel, ekipi pa je pomagal tudi z asistenco.