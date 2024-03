Pregled - svet, 20. 3. (sreda)

BRUSELJ - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je državam članicam posredoval predlog, v skladu s katerim bi del prihodkov od upravljanja ruskega premoženja, zamrznjenega v okviru zahodnih sankcij, porabili za sofinanciranje dobav orožja Ukrajini. Po Borrellovih besedah je teh prihodkov za okoli tri milijarde evrov na leto. Ta sredstva bi po njegovih navedbah dodali k petim milijardam evrov za sofinanciranje dobav orožja Ukrajini.

BRUSELJ - Evropska komisija je Ukrajini izplačala prvih 4,5 milijarde evrov iz 50 milijard evrov vrednega svežnja makrofinančne pomoči, je povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Ukrajinski premier Denis Šmihal je obenem komisiji predal ukrajinski reformni načrt, ki bo podlaga za nadaljnja izplačila.

BRUSELJ - Evropski liberalci, zbrani v politični skupini Renew, se na junijske volitve v Evropski parlament podajajo s skupino treh vodilnih kandidatov. Med skupnimi prednostnimi nalogami so na dogodku ob začetku volilne kampanje pod sloganom Renew Europe Now (Prenovimo Evropo zdaj) izpostavili evropsko varnost, zeleni prehod ter boj proti ekstremizmu.

FRANKFURT - Predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde je opozorila na tveganje, ki ga prinaša "prepozno" ukrepanje glede znižanja obrestnih mer. Pri tem je ponovno potrdila, da bo do prvega znižanja stroškov izposojanja denarja verjetno prišlo junija, ko bodo imeli jasnejšo sliko o evropskem gospodarstvu. ECB obrestnih mer ni spreminjala od oktobra lani, potem ko jih je v rekordnem nizu zaostrovanja denarne politike od julija 2022 do oktobra lani dvignila desetkrat zapored.

GAZA - Izraelska vojska je v večdnevni operaciji v največji bolnišnici v Gazi Al Šifa, ki še poteka, po lastnih navedbah doslej ubila najmanj 90 "teroristov", od tega 40 v zadnjem dnevu. Obenem so aretirali in na zaslišanje v Izrael privedli še 160 ljudi, 300 pa so jih zaslišali v Gazi, so sporočili iz vojske. Ob nadaljevanju izraelskih napadov na Gazo se je število smrtnih žrtev v enklavi približalo 32.000.

GAZA - Vodja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismail Hanija je v torek očital Izraelu, da z namernimi napadi na uradnike v Gazi sabotira pogovore o premirju. Prav tako je obsodil nedavni izraelski napad na največjo bolnišnico v Gazi Al Šifa.

KIJEV/MOSKVA - V ruskem obstreljevanju Harkova na severovzhodu Ukrajine je bilo ubitih najmanj pet ljudi, sedem je ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Še dva človeka sta bila ubita blizu Hersona na jugu države. O mrtvih in ranjenih poročajo tudi iz več drugih ukrajinskih mest, ki so jih ruske sile napadle minulo noč. Prav tako o smrtonosnih napadih poročajo iz Rusije, kjer so med drugim samo v zadnjem tednu ukrajinski napadi na območju Belgoroda zahtevali 18 življenj.

DUBLIN - Irski premier Leo Varadkar je napovedal odstop. S čela vlade bo odstopil, ko bodo našli naslednika, medtem ko odstop s položaja vodje stranke Fine Gael velja takoj. Mnoge je njegova odločitev presenetila. Odstop Varadkarja s čela koalicije treh strank ne pomeni sklica predčasnih parlamentarnih volitev.

BRUSELJ - Evropska komisija je sprejela drugi strateški načrt za program Obzorje Evropa. Kot tri ključne strateške usmeritve EU za financiranje raziskav in inovacij v zadnjih treh letih programa, torej med letoma 2025 in 2027, določa zeleni prehod, digitalni prehod ter odpornejšo, konkurenčnejšo, bolj vključujočo in demokratično Evropo.

BRUSELJ - Svet EU in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o podaljšanju odprave carin na uvoz blaga iz Ukrajine za eno leto do začetka junija 2025. So pa na seznam izdelkov in pridelkov, za katere veljajo t.i. varnostni mehanizmi, med drugim dodali žito, perutnino, koruzo, jajca, sladkor in med, so sporočili iz Sveta EU. Z uvedbo varnostnih mehanizmov naj bi v prihodnje preprečili preplavljanje evropskega trga s poceni uvoženimi ukrajinskimi kmetijskimi pridelki in izdelki.

OTTAWA - Kanadska zunanja ministrica Melanie Joly je napovedala, da Izraelu ne bodo več dobavljali orožja. Gre za več kot le simbolično odločitev, je danes dejala za časnik Toronto Star. Izrael je odločitev Kanade že kritiziral. Podrobnosti o prepovedi izvoza morajo sicer še doreči.

VARŠAVA - Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je v intervjuju za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil, da so v Ukrajini že zahodni vojaki in dejal, da gre za javno skrivnost. Je pa poudaril, da Poljska v Ukrajino ne namerava poslati svojih vojakov.

BEOGRAD - Po burni tridnevni razpravi je novi sklic srbskega parlamenta na nadaljevanju ustanovne seje za predsednico parlamenta potrdil dosedanjo srbsko premierko Ano Brnabić. Potrditev je bila pričakovana, saj jo je predlagala vladajoča Srbska napredna stranka (SNS) na predlog srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

WASHINGTON - Zvezno prizivno sodišče v ZDA je v torek znova zamrznilo sporni teksaški zakon, ki policiji v tej zvezni državi omogoča, da aretira in deportira migrante, ki iz Mehike nezakonito prestopijo mejo z ZDA. Prizivno sodišče je tako odločilo nekaj ur po tem, ko je ameriško vrhovno sodišče odpravilo zadržanje zakona. V nekaj urah, ko je zakon veljal, je Mehika zavrnila sprejem vseh migrantov, ki jih je Teksas deportiral na podlagi zakona.

ZAGREB - Hrvaško veliko koalicijo z največjo opozicijsko stranko SDP na čelu so zapustile že štiri stranke. V torek so iz nje izstopili Istrski demokratski zbor (IDS), Primorsko-goransko zavezništvo (PGS) in Fokus, že prej pa Delavska fronta. Za odhod iz koalicije so se odločile po napovedi predsednika države Zorana Milanovića, da bo skupaj s SDP kandidiral na parlamentarnih volitvah 17. aprila. V sprva desetčlanski koaliciji za zdaj ostaja šest strank.

HELSINKI - Finska je že sedmo leto zapored država z najsrečnejšimi prebivalci, ugotavlja danes objavljeno poročilo pod okriljem Združenih narodov. Slovenija je v primerjavi z lanskim poročilom napredovala za eno stopničko in zasedla 21. mesto. Na repu lestvice sta Libanon in Afganistan.