Gen-I: Zahteva za parlamentarno preiskavo je nezakonita in neustavna

Ljubljana, 20. marca - Zahteva za ustanovitev preiskovalne komisije, ki jo je danes sprejel državni svet in po kateri bi preiskovali tudi poslovanje podjetja Gen-I, je po prepričanju največjega trgovca z elektriko v državi nezakonita in neustavna. Njen cilj je pridobiti najširšo možno količino podatkov, ki bi jih lahko uporabili za diskreditacijo družbe, so prepričani.