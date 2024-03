Državni svet znova prestavil razpravo o komisiji glede Gen-I in Star Solar

Ljubljana, 11. marca - Državni svetniki na nadaljevanju seje, ki so jo prekinili konec februarja, niso opravili predvidene razprave o predlogu za ustanovitev preiskovalne komisije o poslovanju podjetij Gen-I in Star Solar ter domnevnim nezakonitim financiranjem Gibanja Svoboda. Odločili so, da bodo razpravo in glasovanje opravili na eni od prihodnjih sej.