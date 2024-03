Nadaljevanje prekinjene seje državnega sveta predvidoma 11. marca

Ljubljana, 1. marca - Seja državnega sveta, ki je bila v sredo prekinjena, se bo predvidoma nadaljevala 11. marca, so za STA pojasnili v državnem svetu. Do prekinitve je prišlo po več zapletih, ki so spremljali točko o predlogu za ustanovitev preiskovalne komisije glede Gen-I, Star Solar in Gibanja Svoboda.