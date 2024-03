Drugi strateški načrt Obzorja Evropa s poudarkom na zelenem in digitalnem prehodu

Bruselj, 20. marca - Evropska komisija je danes sprejela drugi strateški načrt za program Obzorje Evropa. Kot tri ključne strateške usmeritve EU za financiranje raziskav in inovacij v zadnjih treh letih programa, torej med letoma 2025 in 2027, določa zeleni prehod, digitalni prehod ter odpornejšo, konkurenčnejšo, bolj vključujočo in demokratično Evropo.