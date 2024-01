EU s svežnjem ukrepov za spodbujanje inovacij umetne inteligence

Bruselj, 29. januarja - Evropska komisija je pretekli teden predstavila obsežen sveženj ukrepov, namenjen spodbujanju inovacij na področju umetne inteligence za evropska zagonska podjetja in mala ter srednje velika podjetja, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo. Med glavnimi cilji so izpostavili izboljšanje dostopa do superračunalnikov.