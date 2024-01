V okviru Obzorja razpis za naslovitev izzivov podnebnih sprememb

Ljubljana, 4. januarja - V okviru ene od misij v okviru programa Obzorje Evropa je bil proti koncu lanskega leta objavljen razpis, v okviru katerega je na voljo 8,4 milijona evrov za izdelavo poti odpornosti na podnebne spremembe. Prijavijo se lahko regije in skupnosti, rok je 22. februar do 17. ure, so danes sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.