Kulturni bazar letos o bivanju v sožitju

Ljubljana, 20. marca - V Cankarjevem domu bo danes potekalo največje strokovno usposabljanje na področju kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar. Osrednja tema letošnjega 16. Kulturnega bazarja je Bivanje v sožitju - kultura in umetnost za varen in spodbuden svet. Na letošnjem Kulturnem bazarju se bo zvrstilo več kot 40 dogodkov.

Na Kulturnem bazarju bodo različni strokovnjaki skozi program poudarili pomembno vlogo kulture in umetnosti pri ustvarjanju varne, spodbudne in vključujoče skupnosti, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnem okolju.

Na bazarju bodo predstavili kulturno-umetnostne vsebine vseh področij umetnosti, ki naslavljajo bivanje v sožitju, hkrati pa bodo z različnimi kulturno-umetnostnimi dejavnostmi izpostavili primere dobrih praks na nacionalni in lokalni ravni. Tema odpira prostor za vzpostavljanje novih odnosov in vezi, in sicer tako med ljudmi kot tudi med različnimi področji našega bivanja, kot so med drugim zdravje, okolje in prostor, so napovedali na ministrstvu za kulturo ter ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Letos se bo na bazarju zvrstilo več kot 40 dogodkov: predstave, filmske projekcije, predstavitve, predavanja, okrogle mize, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjajo strokovnjakom ter študentom z različnih področij, kot so med drugim vzgoja in izobraževanje, kultura, zdravstvo, sociala ter okolje in prostora.

Strokovno usposabljanje je namenjeno širši strokovni javnosti, tudi strokovnim delavkam in delavcem v kulturi ter kulturnim ustvarjalkam in ustvarjalcem, ki že delujejo na področju kulturno-umetnostne vzgoje, pa tudi vsem, ki bi želeli bolje spoznati možnosti za delo na tem področju.

Kulturni bazar pripravljajo oba zgoraj omenjena ministrstva ter zavod za šolstvo v sodelovanju s centrom za poklicno izobraževanje, andragoškim centrom, ministrstvom za zdravje, ministrstvom za naravne vire in prostor ter slovenskim centrom za mobilnost in evropske programe. Častni pokrovitelj Kulturnega bazarje je slovenska nacionalna komisija za Unesco.