V Cankarjevem domu celodnevni Kulturni bazar

Ljubljana, 6. oktobra - V Cankarjevem domu bo med 9. in 18. uro potekal Kulturni bazar, namenjen strokovnemu usposabljanju ne le zaposlenim v vzgoji, izobraževanju in kulturi ter študentom, temveč tudi vsem, ki jih zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja. Na letošnjem bazarju načrtujejo preko 40 dogodkov, med njimi predavanja, predstave in filmske projekcije.