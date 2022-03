Kulturni bazar o povezavah med kulturo in umetnostjo ter blagostanjem družbe in posameznika

Ljubljana, 31. marca - V Cankarjevem domu (CD) bo danes potekal 14. Kulturni bazar. Program največjega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje letos vključuje več kot 40 dogodkov, namenjenih strokovnim delavkam in delavcem ter študentkam in študentom z različnih področij. Osrednja tema bo Kultura in umetnost/blagostanje družbe in posameznika.