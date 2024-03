Golob in Arsenovič o nujnih večjih premikih za zmanjšanje razvojnih zaostankov

Maribor, 19. marca - Predsednik vlade Robert Golob in mariborski župan Saša Arsenovič sta se po več prestavitvah sestanka srečala v ponedeljek v Ljubljani. Po županovih besedah sta ugotovila, da razvojnega zaostanka Podravja in drugih regij ni mogoče rešiti le z ustreznejšim financiranjem lokalnih skupnosti, "ampak da bo treba narediti dosti večje in širše premike".