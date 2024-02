Mariborski mestni svetniki potrdili letošnji proračun občine

Maribor, 13. februarja - Mariborski mestni svetniki so na današnji izredni seji potrdili predlog proračuna občine za letošnje leto, ki je zastavljen v višini 168,9 milijona evrov. Med drugim so zagotovili dodatna sredstva za preplastitev cest in investicijsko vzdrževanje vrtcev ter denar za ureditev stopnic do reke pred Hišo Stare trte na Lentu.