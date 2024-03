Za Mariborčane največja pridobitev ureditev Lenta, manj zadovoljni s parkirišči

Maribor, 16. marca - Javnomnenjska raziskava, ki jo je naročila Mestna občina Maribor, je pokazala, da občani in občanke kot največjo pridobitev v svojem mestu v zadnjih nekaj letih razumejo ureditev Lenta, uvedbo sistema souporabe koles MBajk in novo podobo Glavnega trga s Koroško cesto. Najbolj pa jih motita pomanjkanje parkirišč in ureditev zelenih površin.