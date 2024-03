Pregled - šport, 18. 3. (ponedeljek)

NOVO MESTO - Košarkarji Krke so doživeli nov boleč udarec v boju za obstanek v ligi Aba. Pred domačimi gledalci so izgubili s Splitom s 76:80. Po devetem porazu na zadnjih desetih tekmah oziroma petem zaporednem so Novomeščani tri kroge pred koncem rednega dela na zadnjem mestu, pred predzadnjim Mornarjem, s katerimi so v medsebojni prednosti, pa imajo zmago zaostanka.

LLORET DE MAR - Avstralski kolesar Nick Schultz (Israel-Premier Tech) je dobil prvo etapo dirke po Kataloniji v okolici Sant Feliu de Guixolsa, dolgo 173,9 km. Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je v ciljnem sprintu skoraj ujel Avstralca, a je slednjega še pravi čas rešila ciljna črta. Tretji je bil Britanec Stephen Williams (Israel-Premier Tech).

INDIAN WELLS - Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je ubranil naslov na mastersu v Indian Wellsu z nagradnim skladom 8,3 milijona evrov. V finalu je 20-letnik iz Murcie po uri in 44 minutah ugnal Rusa Danila Medvedjeva s 7:6 (5), 6:1.

NEW YORK - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je začel 417. teden na vrhu računalniške lestvice ATP. V deseterici je prišlo do nekaj manjših sprememb, predvsem na vrhu pa razlika med prvo četverico ostaja majhna. Od Slovencev sta med 500 najboljšimi še naprej Blaž Rola in Bor Artnak.

NEW YORK - Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je ostala na prvem mestu lestvice WTA in še povišala prednost pred zasledovalkami po osvojenem naslovu v Indian Wellsu. Od Slovenk je najvišje ostala Kaja Juvan, ki pa že nekaj časa ne igra na turneji in je ne bo niti na aprilskem reprezentančnem tednu v pokalu Billie Jean King.

TOKIO - V 76. letu starosti je za posledicami raka trebušne slinavke umrl nekdanji zmagovalec vzdržljivostnega relija Pariz-Dakar Japonec Kenshiro Shinozuka. Shinozuka je takrat še Pariz-Dakar osvojil leta 1997 z Mitsubishijem, s čimer je postal prvi azijski zmagovalec najtežjega vzdržljivostnega relija na svetu.