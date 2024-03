Pregled - svet, 18. 3. (ponedeljek)

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je po uradnih izidih na predsedniških volitvah v nedeljo osvojil 87 odstotkov glasov, največ doslej, in si zagotovil peti mandat na čelu države. V odzivu je menil, da izidi kažejo, da Rusi zaupajo njegovemu vodstvu in tudi, da nikomur ne bo uspelo ustrahovati Rusije. Smrt Alekseja Navalnega je označil za "žalosten dogodek" in dejal, da ga je bil pripravljen izpustiti v okviru izmenjave zapornikov. Dejal je še, da ne izključuje možnosti obširnega konflikta z Natom, a da bi to pomenilo le korak od tretje svetovne vojne.

WASHINGTON/BRUSELJ/PEKING/... - Zahodne države so bile kritične do predsedniških volitev, na katerih si je Vladimir Putin zagotovil nov mandat, pri čemer se vrstijo ocene, da proces ni bil niti svoboden niti pošten. Kitajska ter več držav Latinske Amerike in Azije je medtem Putinu čestitalo Putinu, pri čemer je Peking še dodal, da si obetajo nadaljnjo krepitev odnosov med državama.

GAZA - Izraelska vojska je sprožila novo operacijo na območju bolnišnice Al Šifa, največje v Gazi, od koder očividci poročajo o spopadih, paniki, prisotnosti tankov in zračnih napadih na okoliška poslopja. Vojska trdi, da gre za natančno usmerjeno operacijo, ki temelji na obveščevalnih podatkih, da bolnišnico uporabljajo visoki pripadniki Hamasa. Vsem v bolnišnici in njeni okolici je izraelska vojska odredila evakuacijo.

RIM - Zaradi vse hujše humanitarne krize je lakota na severu Gaze neizogibna in bo izbruhnila najkasneje do konca maja, opozarja poročilo agencij ZN. Vsi prebivalci enklave se med trajajočo izraelsko ofenzivo soočajo z akutno prehransko negotovostjo, okoli 1,1 milijonom ljudi pa grozita katastrofalna lakota in stradanje. Vodja agencije ZN za podporo palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini je po objavi poročila sporočil, da mu je Izrael zavrnil vstop v Gazo, kamor se je namenil, da bi koordiniral humanitarne aktivnosti v enklavi.

WASHINGTON/TEL AVIV - Izvedba vojaške kopenske ofenzive v mestu Rafa na jugu Gaze bi bila napaka, je v pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem poudaril ameriški predsednik Joe Biden. V luči tega bo Netanjahu v Washington poslal delegacijo izraelskih uradnikov, da bi razpravljali o morebitnem alternativnem pristopu, je sporočila Bela hiša. Voditelja sta zadnji pogovor opravila 15. februarja. Odtlej so se humanitarne razmere v Gazi bistveno zaostrile.

ZAGREB - Predsednik republike Hrvaške ne sme sodelovati kot kandidat za poslanca na parlamentarnih volitvah ali kot potencialni kandidat za predsednika vlade, je odločilo hrvaško ustavno sodišče. Milanović je v odzivu sporočil, da ne namerava odstopiti. "Na koncu bom premier, a tej bandi ne bom povedal, kako," je dejal. Iz opozicijske SDP pa sporočajo, da ga do volilne zmage preprosto ne bodo omenjali.

BRUSELJ - Zunanji ministri držav članic EU so potrdili povečanje evropskega mirovnega instrumenta (EPF) za pet milijard evrov, ki jih bodo namenili za sofinanciranje dobav orožja Ukrajini. Ob upoštevanju tokratnega zvišanja bo zgornja meja za obdobje 2021-2027 znašala več kot 17 milijard evrov. V ta namen so v okviru EPF vzpostavili poseben sklad za podporo Kijevu.

BRUSELJ - Zunanji ministri EU so dosegli politični dogovor o uvedbi sankcij proti izraelskim naseljencem, ki na zasedenem Zahodnem bregu izvajajo nasilje nad Palestinci, in novih sankcij proti pripadnikom palestinskega islamističnega gibanja Hamas, je po zasedanju povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.

KIJEV/MOSKVA - V ukrajinskem zračnem obstreljevanju vasi Nikolskoje v ruski regiji Belgorod so bile ubite štiri osebe. O napadih so znova poročali tudi iz več ukrajinskih regij, ki so bile ponoči tarča napadov z ruskimi raketami in droni.

WASHINGTON - Izvršna direktorica Sklada ZN za otroke (Unicef) Catherine Russell je v nedeljo opozorila na kaotične razmere na Haitiju in jih primerjala s prizori iz filma Pobesneli Max, ki govori o nasilni postapokaliptični prihodnosti. Številni namreč trpijo zaradi lakote in podhranjenosti, skladu pa ne uspe zagotoviti dovolj pomoči, je dejala.

KABUL - Pakistanska vojaška letala so minulo noč napadla domnevna skrivališča islamističnih upornikov v afganistanskih obmejnih provincah. V napadih je bilo po navedbah vlade v Kabulu ubitih osem ljudi, vse žrtve pa so ženske in otroci. Talibanske oblasti so Pakistan že posvarile, da bi napadi lahko imeli hude posledice.

VARŠAVA - Poljski kmetje so začeli blokado dveh večjih mejnih prehodov z Nemčijo. S tem izražajo svoj protest zoper evropske okoljske predpise in uvoz poceni izdelkov iz držav nečlanic EU. Po podatkih poljske policije bosta blokadi na mejnih prehodih Swiecko in Gubinek potekali do srede zvečer.