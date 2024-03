Varuhi rek izmenjali izkušnje in se bolje povezali

Škocjan, 18. marca - V okviru nadgradnje že več kot dve leti trajajočega projekta Varuhinje rek je minuli konec tedna v Parku Škocjanske jame potekalo srečanje varuhov rek iz vse Slovenije in predstavnikov stroke. Na dvodnevnem srečanju so si predstavniki civilnih iniciativ izmenjali izkušnje in se povezali, tudi z namenom učinkovitejšega nagovarjanja javnosti.