Na Ljubljanskem gradu skupinska fotografska razstava Varuhinje rek

Ljubljana, 8. novembra - V Galeriji S Ljubljanskega gradu bodo drevi odprli skupinsko fotografsko razstavo Varuhinje rek. Potujočo razstavo zaznamujeta dva motiva: slovenske reke in ženske - varuhinje, njen namen pa je spodbujanje zaščite naravnih in človeških okolij, predvsem celinskih voda, ter trajnostnega razvoja in zdravega načina življenja v sobivanju z naravo.