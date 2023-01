Civilna iniciativa za spremembo ukrepov za poplavno varnost v porečju Sore

Škofja Loka, 17. januarja - Na območju Škofje Loke je predvidena izvedba večjih protipoplavnih ukrepov v porečju Sore. V civilni iniciativi Varuhi Sore so prepričani, da so načrtovani ukrepi škodljivi, zato zahtevajo odprto razpravo in iskanje boljših rešitev za poplavno varnost ter zaščito ekosistemov. O tem bodo spregovorili tudi na drevišnji okrogli mizi.