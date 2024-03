Svet EU potrdil nova pravila za kratkoročno oddajanje nepremičnin

Bruselj, 18. marca - Države članice EU so danes dokončno potrdile nova pravila, ki platformam za posredovanje pri kratkoročnem oddajanju nepremičnin nalagajo redno posredovanje podatkov lokalnim oblastem. Nova pravila bodo povečala preglednost na področju kratkoročnega najema nastanitev in pomagal javnim organom pri urejanju tega področja, so sporočili iz Sveta EU.