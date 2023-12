Evropski poslanci prikimali načrtom za boljšo oskrbo EU s strateškimi surovinami

Strasbourg, 12. decembra - Evropski parlament je danes potrdil načrte za boljšo oskrbo EU s strateškimi surovinami. Akt med drugim skrajšuje upravne postopke, spodbuja inovacije vzdolž celotne vrednostne verige ter podpira mala in srednja podjetja. Spodbudil bo tudi raziskave, razvoj alternativnih surovin in okolju prijaznejše metode rudarjenja in proizvodnje.